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Пришло время обновить эту запись. Меня зовут Анна. По профессии я маркетолог, увлекаюсь созданием игрушек, украшений, милых вещиц для дома, а в последнее время еще пеку пряники козули. Интересы у меня разнообразные: декупаж, вязанные и шитые игрушки, приятные мелочи, украшения, бисер, роспись. ... Если интересует покупка или просто мое творчество, то подзамочных записей на эту тему нет. Смотрите и читайте на здоровье. Купить или что-то заказать можно в моем магазинчике на Ярмарке мастеров или личным сообщением.
Подзамочные записи - это про меня и мою жизнь (семья, работа, сынишка и дочка). Их немного, но если захотите почитать, напишите мне, я добавлю Вас в друзья. К сожалению, в последнее время атаки ботов участились, если вдруг я Вас удалила или не добавила, то черкните пару строк. Дружить я люблю и новые люди мне всегда интересны :) Мои любимые праздники - Новый год и Пасха, поэтому и вещей для этих праздников явно больше :) Очень прошу без оскорблений. Журналов много, так что в сети можно выбрать, кого читать. И сейчас я стала более резко относиться к тем, кто придя ко мне в журнал вдруг начинают учить жизни, не зная меня. Обычно сразу отправляю в бан.
Если хотите меня порадовать и что-то подарить, то список тут.
Игрушки из фетра и пряжи для самых маленьких
Пряники и другие съедобности в другом магазинчике на Ярмарке Мастеров
Подзамочные записи - это про меня и мою жизнь (семья, работа, сынишка и дочка). Их немного, но если захотите почитать, напишите мне, я добавлю Вас в друзья. К сожалению, в последнее время атаки ботов участились, если вдруг я Вас удалила или не добавила, то черкните пару строк. Дружить я люблю и новые люди мне всегда интересны :) Мои любимые праздники - Новый год и Пасха, поэтому и вещей для этих праздников явно больше :) Очень прошу без оскорблений. Журналов много, так что в сети можно выбрать, кого читать. И сейчас я стала более резко относиться к тем, кто придя ко мне в журнал вдруг начинают учить жизни, не зная меня. Обычно сразу отправляю в бан.
Если хотите меня порадовать и что-то подарить, то список тут.
Игрушки из фетра и пряжи для самых маленьких
Пряники и другие съедобности в другом магазинчике на Ярмарке Мастеров