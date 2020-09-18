Я вечно по району передвигаюсь бегом, но иногда, когда замедляю шаг, обнаруживаю очень красивые клумбы. В соседних домах живут творческие садоводы. А в этом году клумбы особенно хороши! Надо будет отдельно еще пофоткать.

Идея с руками особенно понравилась. Конечно, ранней осенью просто буйство красок!



