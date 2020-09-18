Добро пожаловать!!!

Пришло время обновить эту запись.  Меня зовут Анна. По профессии я маркетолог, увлекаюсь созданием игрушек, украшений, милых вещиц для дома, а в последнее время еще пеку пряники козули.  Интересы у меня разнообразные: декупаж, вязанные и шитые игрушки,  приятные мелочи, украшения, бисер, роспись. ... Если интересует покупка или просто мое творчество, то подзамочных записей на эту тему нет. Смотрите и читайте на здоровье. Купить или что-то заказать можно в моем магазинчике на Ярмарке мастеров или личным сообщением.
Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Подзамочные записи - это про меня и мою жизнь (семья, работа, сынишка и дочка). Их немного, но если захотите почитать, напишите мне, я добавлю Вас в друзья. К сожалению, в последнее время атаки ботов участились, если вдруг я Вас удалила или не добавила, то черкните пару строк. Дружить я люблю и новые люди мне всегда интересны :) Мои любимые праздники - Новый год и Пасха, поэтому и вещей для этих праздников явно больше :) Очень прошу без оскорблений. Журналов много, так что в сети можно выбрать, кого читать.  И сейчас я стала более резко относиться к тем, кто придя ко мне в журнал вдруг начинают учить жизни, не зная меня. Обычно сразу отправляю в бан.

Если хотите меня порадовать и что-то подарить, то список тут.

Игрушки из фетра и пряжи для самых маленьких
Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Пряники и другие съедобности в другом магазинчике на Ярмарке Мастеров
Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

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http://moscultura.livejournal.com/

Варенье в наличии

Я очень люблю разнообразные миксы и необычные сорта (сейчас в наличии):[Spoiler (click to open)]

  1. Черника

  2. Лимон с мятой - 2 баночки по 100 мл

  3. Осенний микс (малина, вишня, клюква)

  4. Кизил с миндалем, коньяком и ванилью - 2 баночки по 100 мл.

  5. Кизил с кедровыми орешками и лимончелло

  6. Крыжовник с апельсином - 1 банка по 100 мл

  7. Брусника с сахаром

  8. Яблоко с черноплодкой

  9. Клубника - мало

  10. Слива в шоколаде с коньяком

  11. Груша с маком и светлым ромом - 2 банки по 100 мл

  12. Варенье «Очарование» (вишня, персики, миндаль, коньяк, цедра лимона, корица)

  13. Варенье «Пьяная клубника» (клубника, миндаль, ром, мята)

  14. «Царское» варенье -старинный рецепт (Крыжовник, отвар вишни со смородиной, фисташка, водка, бадьян, ванильный сахар)

  15. Варенье «Волшебный дуэт» (Белая черешня с апельсином, ром, фисташка)

  16. Варенье «Вишня в коньяке» (вишня, грецкий орех, коньяк)

  17. Варенье «Малиновый звон» (малина, кедровые орехи, коньяк, мята, цедра лимона)

  18. Варенье «Пьяный абрикос» (абрикосы, цедра лимона, коньяк, ваниль (стручок))


Цены:
100 мл -150 руб.
250 мл - 250 руб.

На "Дунае" по Москва-реке

10 сентября у нас с мужем была годовщина свадьбы, 15 лет! Мне очень хотелось как-то отметить. Долго выбирали, в итоге выбрали речную прогулку. Сначала билеты взяли прям на 10е, хотели всей семьей. Коля отказался, а Катя, наоборот, прям очень с нами просилась. В итоге, взяли три билета, но из-за болезни Кати передвинули круиз на 13 сентября.


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Еще про книги

Раз уж начала про книги, расскажу про акцию. Мне вчера письмо пришло от Литреса, что теперь у них есть абонемент на месяц за 299 рублей. Как я поняла суть этой акции: я могу выбрать любую книгу, не дороже 600 рублей, и читать/слушать ее по абонементу. Ее также можно скачать. Еще мне предлагают 2 книги бесплатно в рамках этого абонемента из какой-то специальной подборки для меня. Книги навсегда мои, даже если абонемент закончится. Вот тут подробнее про условия.
Я периодически покупаю книжки на Литресе, особенно люблю аудио, часто слушаю ночами под работу. В чем выгода литреса, я так и не уловила, а для меня выгода есть! Еще на другие книжки даются скидки, не на все, но на очень многие.
По этому абонементу я выбрала себе три книги в аудио формате: "Женщины Лазаря" Марии Степновой, "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и "Он придет"Джонатан Келлерман. Последние две как раз из подборки.
Но по отзывам не у всех удачные персональные подборки. Прежде чем оплатить абонемент, я посмотрела, что предлагают в подборке, и после уже оплатила.
В общем, если ВЫ ПОКУПАЕТЕ в Литресе, то посмотрите, возможно будет выгодно. 
Внимание! Я ЗНАЮ ПРО ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ! ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ МНЕ ПРО НЕГО :)))

Почему мы редко ходим в библиотеки

Катя наконец-то выздоровела, сегодня уже пошла в школу. К моей великой радости Катя начала читать, при этом с книгами она далеко не всеядна, подбирает и выбирает тщательно. Многие книжки из домашней библиотеки ей не подходят: слишком много текста, мало картинок, не интересен сюжет… В общем, та еще задачка подобрать под ее вкус.

Прекрасно зашли две книги Рамоса Марио, также Катя прочитала сама «Волшебник Изумрудного города», «Волшебный палец».
«Дневники Вишенки» читаю ей вслух, т. к. там много письменного шрифта, он пока дочке не по зубам, но сами книги понравились.
А вот книга из серии «Лис и Зайка» не зашла.

В общем, пошли мы в нашу библиотеку в поисках чего-то про принцесс, и вылетели через 5 минут… без книг! Да, да! Я к вам обращаюсь, Центральная детская библиотека,  у вас же написано, что цель «Поддержка и развитие чтения детей!» Труден путь ребенка к книге!


Вышла я мега злой! Доколе такие тетки будут еще править миром?!

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Обходя окрестности...

Я вечно по району передвигаюсь бегом, но иногда, когда замедляю шаг, обнаруживаю очень красивые клумбы. В соседних домах живут творческие садоводы. А в этом году клумбы особенно хороши! Надо будет отдельно еще пофоткать.

Идея с руками особенно понравилась. Конечно, ранней осенью просто буйство красок!


Давно я не брала в руки шашечек.

Что-то мне тяжело очень дается наступление осени, чтобы скрасить свои будни решила поучаствовать в марафоне, к тому же давно я в такие проекты не вписывалась.
Итак, приглашаю и вас в творческий марафон "91 день осени". Условия участия тут. Присоединяйтесь! Обещают комфортные условия и несложные задания :)

Немного про Колю. Конный лагерь 18-24 августа

Немного откручу назад и расскажу про конный лагерь. Заниматься постоянно конным спортом у Коли сейчас времени особо нет, поэтому пока редкие радостные встречи с лошадьми происходят в лагерях и выездах на выходные. В этом году поехать в Башкирию не получилось, зато получилось отправить ребенка на неделю в Подмосковье.

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Первый раз в первый класс!

В этом году все хлопоты были связаны, конечно, с Катюшей: моя дочка пошла в первый класс. Сказать, что она ждала школу - ничего не сказать! Ждала, хотела и боялась. В последние дни перед школой она, как заведенная, рисовала и рисовала. Так видимо снимала стресс.


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21-30 июня. День летнего солнцестояния, дороги и купания

Последняя декада июня была просто восхитительной! Отметили день летнего солнцестояния. Я позвала Настю и Таню с детьми, мы прыгали через костер, плели венки, загадывали желания, пили чай. Прекрасный день и прекрасное общение! С Таней мы познакомились на пруду, она художница. А Настя - моя соседка по улице. И так мне радостно, что появляются чудесные люди, что мы общаемся и отдыхаем вместе!
Пусть этим летом я сама себе запомнюсь в венке и с пауком на лбу :))


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